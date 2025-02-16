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ЦИК Абхазии: Гунба и Ардзинба вышли во второй тур выборов президента

36,9%.
Источник: Аргументы и факты

На выборах президента Абхазии ни один кандидат не набрал более половины голосов, в связи с этим состоится второй тур, проинформировал в ходе брифинга глава ЦИК Дмитрий Маршан.

Он сообщил, что во втором туре будут участвовать бывший вице-президент республики Бадра Гунба, за которого отдали голоса 46,4% избирателей, а также экс-министр экономики Адгур Ардзинба, за которого проголосовали 36,9%.

Остальные три кандидата набрали менее 10% голосов.

Явка на выборах президента Абхазии за полчаса до закрытия участков в 20:00 мск составила свыше 65%. Всего проголосовало порядка 95 тысяч человек.

Прежний глава Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме.