Пушков: ставка Бербок на войну с Россией рассыпается на глазах

Пушков отметил, что выражение лица Бербок говорило само за себя: ее ставка на жесткую риторику в отношении России, включая заявление о состоянии войны, стремительно теряет почву. По его словам, перспектива вернуться к менее значимой деятельности, например, к прежнему увлечению батутами, явно не радует министра, что и объясняет ее мрачный вид.