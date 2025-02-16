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Пушков: ставка Бербок на войну с Россией рассыпается на глазах

Так он прокомментировал общение Бербок с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осознает, что ее прежняя позиция о необходимости конфронтации с Россией теряет актуальность.

Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на поведение Бербок во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, глава немецкого МИД выглядела недовольной и настаивала на усилении давления на Россию, несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры о завершении конфликта на Украине.

Пушков отметил, что выражение лица Бербок говорило само за себя: ее ставка на жесткую риторику в отношении России, включая заявление о состоянии войны, стремительно теряет почву. По его словам, перспектива вернуться к менее значимой деятельности, например, к прежнему увлечению батутами, явно не радует министра, что и объясняет ее мрачный вид.

Ранее Алексей Пушков высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать имитацию «стратегической автономии» Европы, созывая чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа.