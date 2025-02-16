На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

«Дамы и господа, в этом году многосторонние военно-морские учения “Комодо” проводятся в пятый раз. Постоянно проводя эти учения, ВМС Индонезии неизменно выражали твердую приверженность глобальному сотрудничеству… Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности, для оказания помощи и проведения учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море», — заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.