«Когда речь заходит о России и Украине, разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают», — сказала она.
По ее утверждению, речь идет только о гибели российских военных, которые якобы находятся на «чужой территории». Кроме того, Каллас призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы продолжить оказывать помощь Киеву.
Как сообщал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, за 2024 год из-за ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Мирошник особо отметил, что среди погибших — 50 детей. Только за одну неделю, с 3 по 9 февраля, погибли шесть человек, еще 68 получили ранения.
Посол также отмечал, что в Курской области обнаружили неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.