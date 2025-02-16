Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

По его мнению, союзники Киева должны работать не только над тем, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией в наиболее сильной позиции, но и над планом восстановления после завершения боев. «Мы уже оказываем Украине военную поддержку. Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении. План Маршалла для Украины был бы отличной идеей. Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — сказал Павел.