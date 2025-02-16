Вице-президента США обвинили в атаке на ценности Европы

Выступление Вэнса назвали «атакой необузданной ярости» по отношению к Евросоюзу. Журналисты подчеркнули, что вице-президент обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, а также разрушил иллюзию, что США всегда будут вмешиваться в случае необходимости. Подобный шаг автор статьи назвал атакой на ценности Европы.