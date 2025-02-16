Биржевая торговля Беларуси с Челябинской областью выросла на 60%

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Объем торговли Беларуси и Челябинской области через биржу вырос за прошлый год на 60%, сообщили Sputnik в Агентстве международного сотрудничества этого региона РФ.
Речь идет о сделках через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). В 2024 году их общая сумма составила 9,51 млн в пересчете на доллары, тогда как в 2023 году было 5,93 млн.
«С начала 2025 году сумма сделок уже составила 0,75 млн долларов», ― добавили в агентстве.
Там обратили внимание, что белорусские контрагенты закупают в одном из основных промышленных регионов, например, черные металлы, феррохром, уголь, кокс. В свою очередь, челябницы закупают в Беларуси лом различных металлов, в том числе вольфрама и никеля. В минувшем году в этом наборе появилось говяжье мясо.
Как отметили в агентстве, многие деловые контакты с регионом в Беларуси сейчас устанавливаются благодаря шоу-руму, который был открыт в Минске в 2023 году. Экспозиция выставочного павильона периодически обновляется. На стендах показывают самые разные изделия: от комплектующих для машиностроения до пищевых продуктов.
В шоу-руме проходят встречи и переговоры. Например, в феврале этого года приезжала очередная делегация от предприятий Челябинской области. В том числе это компании, которые занимаются очисткой воды, производством котлов и светотехники.
В агентстве подчеркнули, что на переговоры с ними белорусские организации приезжали уже с техническими заданиями. При этом на встречах в шоу-руме можно договориться о поставках напрямую от производителя, то есть без посредников.