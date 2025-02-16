ЭКО по полису: в Челябинской области в 2025 увеличили финансирование процедуры на 15%

Как сообщили в территориальном фонде ОМС по Челябинской области, ЭКО показано при женском или мужском бесплодии, а также при их сочетании у пары. В тарифы на оплату медицинской помощи включены все этапы процедуры, за исключением использования донорского материала и суррогатного материнства. В программу входят процедуры криоконсервации эмбрионов и криопереноса, хранение материала оплачивается пациентами самостоятельно.