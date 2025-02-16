ЭКО по полису: в Челябинской области в 2025 увеличили финансирование процедуры на 15%

В 2024 году в Челябинской области после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 310 детей. При этом по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) было запланировано проведение более 2200 процедур. Финансирование составило 318 миллионов рублей.
Как сообщили в территориальном фонде ОМС по Челябинской области, ЭКО показано при женском или мужском бесплодии, а также при их сочетании у пары. В тарифы на оплату медицинской помощи включены все этапы процедуры, за исключением использования донорского материала и суррогатного материнства. В программу входят процедуры криоконсервации эмбрионов и криопереноса, хранение материала оплачивается пациентами самостоятельно.
— Получить направление на проведение ЭКО по полису ОМС можно у своего лечащего врача после прохождения необходимых обследований, — рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева. — Если обследования подтверждают показания для применения вспомогательных репродуктивных технологий, документы передаются в региональную комиссию министерства здравоохранения Челябинской области для дальнейшего направления пациенток в медицинские организации.
На территории Челябинской области процедуру ЭКО выполняют шесть медицинских организаций — две государственные и четыре частные: Областной перинатальный центр, Центр вспомогательных репродуктивных технологий, Центр семейной медицины, Медицинский центр «Лотос», Центр акушерства и гинекологии № 1 и «ЭкоКлиника».
В 2025 году запланирован рост финансирования ЭКО на 15% в сравнении с 2024 годом.