Лукашенко: белорусы и литовцы на протяжении веков шли рядом

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил литовский народ с Днем восстановления государства, который отмечается 16 февраля, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно», — сказал белорусский лидер.
Глава государства подчеркнул, что связи между белорусами и литовцами одиозным прибалтийским политикам и их западным куратором нарушить не удалось.
Президент в своем поздравлении добавил, что Беларусь держит двери открытыми и приглашает к мирному сотрудничеству всех соседей республики. Это ценят обычные литовцы.
«Люди из обеих стран, как и раньше, вместе отмечают праздники, создают семьи и мечтают о безопасном и счастливом будущем, которое мы можем построить совместными усилиями», — отметил Лукашенко.
Он пожелал литовскому народу мира, благополучия и уверенности в будущем.