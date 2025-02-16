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Лукашенко: белорусы и литовцы на протяжении веков шли рядом

Белорусский лидер отметил, что одиозным политикам не удалось нарушить связи между белорусами и литовцами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил литовский народ с Днем восстановления государства, который отмечается 16 февраля, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«На протяжении многих веков наши народы всегда шли рядом, обогащали друг друга культурно, экономически и духовно», — сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что связи между белорусами и литовцами одиозным прибалтийским политикам и их западным куратором нарушить не удалось.

Президент в своем поздравлении добавил, что Беларусь держит двери открытыми и приглашает к мирному сотрудничеству всех соседей республики. Это ценят обычные литовцы.

«Люди из обеих стран, как и раньше, вместе отмечают праздники, создают семьи и мечтают о безопасном и счастливом будущем, которое мы можем построить совместными усилиями», — отметил Лукашенко.

Он пожелал литовскому народу мира, благополучия и уверенности в будущем.

Лукашенко Александр
праздники