Военные музыканты посвятили концерт Дню Победы

Наш выход в народ приурочен к важной дате, объединяющей миллионы людей. Своим мероприятием мы хотели бы напомнить соотечественникам о подвиге старшего поколения и о том, что в жестокой войне им помогли выстоять единство, невероятная сила духа и любовь. Эти мотивы мы постарались передать зрителям средствами искусства.