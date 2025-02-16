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Военные музыканты посвятили концерт Дню Победы

Творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК выступил с концертом в торгово-развлекательном центре «Азия парк».

Источник: Минобороны РК

Военнослужащие посвятили его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Наш выход в народ приурочен к важной дате, объединяющей миллионы людей. Своим мероприятием мы хотели бы напомнить соотечественникам о подвиге старшего поколения и о том, что в жестокой войне им помогли выстоять единство, невероятная сила духа и любовь. Эти мотивы мы постарались передать зрителям средствами искусства.

Азамат Актасов
заместитель начальника Национального военно-патриотического центра

В исполнении солистов и вокальных групп Центрального ансамбля прозвучали произведения военной тематики «Алия», «Журавли», «Тучи в голубом», «Ехал я из Берлина», «Кестелі орамал» и патриотические песни «Сауыт», «Қайсар армия», «Қорғанысым тірегім», «Жаса қазағым». Раззадорила посетителей центра и солдатская пляска в исполнении танцевальной группы ансамбля.

С восторгом было воспринято выступление Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра под управлением дирижера Центрального военного оркестра капитан Нурлана Кучкарова, исполнившего популярные классические и современные мелодии. Особенно восхитило зрителей дефиле оркестрантов.

«Появление военных музыкантов здесь, в торговом центре, удивило и порадовало нас. Эмоции — непередаваемые. Великолепное исполнение, чувство ритма, военная выправка — все это поднимает дух и вызывает гордость за наших защитников Отечества», — поделилась астанчанка Алуа Кажанова.

Свою искреннюю благодарность исполнителям зрители выразили бурными аплодисментами, улыбками и добрыми пожеланиями.