В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину

Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину.