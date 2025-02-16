США призвали ЕС к «ведущей роли» в гарантиях для Киева. Военная операция, день 1089-й

8:10 Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Вслед за президентами главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, дипломатические разногласия и международную повестку, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и подготовку возможной встречи лидеров двух стран. Организацию такой встречи Москва и Вашингтон обсудят на следующей неделе на переговорах в Саудовской Аравии, на которые, как оказалось, не позвали Украину и Евросоюз. Отсутствие представителей Киева на предстоящих переговорах подтвердили в офисе президента Украины.