В немецкой АДГ заявили, что хотят хороших отношений с Россией

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны», — сказала она.