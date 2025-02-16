«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны», — сказала она.
Вайдель отметила, что последние три года Германия «закручивала спираль эскалации» в отношении России вербальными нападками, а также финансово и через поставки оружия Киеву.
Согласно последнему опросу телеканала ZDF, рейтинг АдГ перед досрочными выборами в бундестаг 23 февраля составляет 20%, партия находится на втором месте по популярности.
АдГ последовательно выступает за восстановление отношений с Россией. Так, партия включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против Москвы и восстановления газопроводов «Северные потоки». В документе отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии.
Кроме того, в программе партии указано, что АдГ планирует развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС.