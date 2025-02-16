Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами

Таможенный комитет Беларуси предупредил о корректировке Литвой с 14 февраля 2025 условий въезда в страну машин с белорусскими номерами.
Согласно новой информации, разрешается въезд в Литву легкового автомобиля не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси с литовской визой или временным/постоянным видом на жительство в Литве, и который управляет машиной только во время поездки в ЕС.
Может также въехать в Литву авто не предназначенное для продажи и принадлежащее гражданину ЕС, при условии, что он является резидентом Беларуси и при поездке в ЕС управляет авто в личных целях.
В других случаях требуется разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы.
Литва предупредила, что при использовании машин на белорусских номерах в нарушение данного порядка их водители могут быть оштрафованы, а автомобиль конфискован.
Запрет не распространяется на въезд авто с дипломатическим номером и когда останки погибших перевозят автомобилями, зарегистрированными в Беларуси.
Таможенный комитет напомнил, что Литва уже меняла решение, касающееся автомобилей из Беларуси. Так, полный запрет на въезд в страну такого транспорта должен был быть введен с 16 августа 2024 года, однако накануне были внесены корректировки.
Ранее власти Литвы предупредили владельцев авто с белорусскими номерами, что машины нужно либо вывезти до 18 января, либо перерегистрировать.
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