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Володин сделал четыре вывода о Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс дал объективную оценку ситуации в Евросоюзе (ЕС), но не был услышан, так как участники Мюнхенской конференции не были готовы к правде. Об этом в своем блоге в Telegram написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

Всего же вместе с этим утверждением парламентарий сделал четыре вывода о заканчивающейся в воскресенье, 16 февраля, конференции. В первую очередь он сообщил, что политики ЕС пытаются уцепиться за власть любыми способами после принятых ими ранее вредных решений. Володин добавил, что политическая элита ЕС некомпетентна и неадекватна. Третий вывод Володина — неспособность Германии предложить объединяющие решения.

В итоге Володин заявил, что ЕС ждут серьезные изменения. «Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс (…) Но изменения неизбежны», — подытожил он.

Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.

Володин Вячеслав
ЕС