Всего же вместе с этим утверждением парламентарий сделал четыре вывода о заканчивающейся в воскресенье, 16 февраля, конференции. В первую очередь он сообщил, что политики ЕС пытаются уцепиться за власть любыми способами после принятых ими ранее вредных решений. Володин добавил, что политическая элита ЕС некомпетентна и неадекватна. Третий вывод Володина — неспособность Германии предложить объединяющие решения.