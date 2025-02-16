МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания договора о партнерстве РФ и КНДР

«Мы не ожидали, что соглашение по безопасности между Россией и КНДР будет подписано в ходе визита [президента РФ Владимира Путина в Пхеньян], но это произошло», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между РФ и КНДР был заключен 19 июня 2024 года в Пхеньяне. 9 ноября закон о ратификации договора был подписан Владимиром Путиным, 11 ноября аналогичный акт подписан лидер КНДР Ким Чен Ын. 5 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что днем ранее договор вступил в силу.
Как следует из преамбулы договора, документ отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности». Он, в частности, предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.