МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания договора о партнерстве РФ и КНДР

Как следует из преамбулы договора, документ отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР «и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности». Он, в частности, предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.