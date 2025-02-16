«Дверь открыта». Лукашенко отметил, что человеческие связи между жителями Литвы и Беларуси не нарушены

«Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам», — подчеркнул президент и особо отметил, что Беларусь держит двери открытыми для своих соседей, страна готова к сотрудничеству с ними.