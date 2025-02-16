«Дверь открыта». Лукашенко отметил, что человеческие связи между жителями Литвы и Беларуси не нарушены

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником — Днем восстановления государства, который эта страна отмечает 16 февраля, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко в своем послании подчеркнул, что веками наши народы жили рядом, обогащая друг друга культурно, экономически и духовно.
«Несмотря на сегодняшние трудности, связи между современными жителями Беларуси и Литвы не удалось нарушить ни одиозным прибалтийским политикам, ни их западным кураторам», — подчеркнул президент и особо отметил, что Беларусь держит двери открытыми для своих соседей, страна готова к сотрудничеству с ними.
Александр Лукашенко подчеркнул, что обычные литовцы сохранили теплое отношение к белорусам и, как и раньше, вместе отмечают праздники, создают семьи.
Президент Беларуси пожелал народу Литвы мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Кстати, с 14 февраля Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами (здесь подробнее). А Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что Беларусь не увеличивает численность армии и вооружений и не проводит учения возле границ Польши и стран Балтии (подробности здесь).