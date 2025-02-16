Глава Ростовской области Юрий Слюсарь остановил приватизацию ФК «Ростов»

По мнению главы региона, футбол — направление, где частный бизнес должен не просто владеть клубом, а вкладывать средства в его развитие. «Если частный инвестор владеет (футбольным) клубом, то должен нести расходы на его содержание. Иначе это ответственность региона», — подчеркнул Юрий Слюсарь.