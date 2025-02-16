Национальный институт юстиции Молдовы возглавит гражданка Румынии

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Национальный институт юстиции Молдовы на этой неделе провел конкурс на замещение вакантной должности директора организации.
До конкурса собеседования были допущены две кандидатуры — Рамона Виктория Стругариу и Наталья Балабан. Однако на последнем этапе Балабан отозвала свою кандидатуру.
«После обсуждения большинством голосов было решено, что Рамона Виктория Стругариу займет должность директора Национального института юстиции», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Известно, что Стругариу окончила юридический факультет в Яссах (Румыния), была заместителем председателя делегации Европейского парламента в комитете по ассоциации ЕС-Молдова.
Национальный институт юстиции учрежден в Молдове в 2007 году с целью продвижения верховенства права в республике. Ведомство проводит первоначальное обучение кандидатов на должности судей и прокуроров, непрерывное обучение действующих судей и прокуроров, секретарей, ассистентов, адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, а также начальное и постоянное обучение других лиц, занятых в сфере юстиции.
Директор института назначается Советом сроком на пять лет без возможности занимать эту должность два срока подряд.