Национальный институт юстиции Молдовы возглавит гражданка Румынии

Национальный институт юстиции учрежден в Молдове в 2007 году с целью продвижения верховенства права в республике. Ведомство проводит первоначальное обучение кандидатов на должности судей и прокуроров, непрерывное обучение действующих судей и прокуроров, секретарей, ассистентов, адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, а также начальное и постоянное обучение других лиц, занятых в сфере юстиции.