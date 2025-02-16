Юрий Слюсарь: «Меня вынесут из правительства вперёд ногами»

«В том виде, в котором проект существовал, на мой взгляд, точно нереализуем. Это будет коллапс во время его реализации. Мне тогда можно не избираться губернатором, а сразу подавать в отставку, — пояснил врио губернатора на встрече с главными редакторами ростовских СМИ. — Я просто два года не выдержу при перекрытом проспекте Стачки. Меня вынесут из правительства вперед ногами». Концепция модернизации трамвайной сети в Ростове вызвала много нареканий от жителей. Они опасаются, что с транспортом в городе станет только хуже. Трамвайные пути по ул. Малиновского, пр. Стачки и пр. Нагибина отберут часть дороги у автомобилей и город станет в одну большую пробку.