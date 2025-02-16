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Юрий Слюсарь: «Меня вынесут из правительства вперёд ногами»

Глава Ростовской области рассказал, из-за чего он мог бы подать в отставку.

Источник: РИА "Новости"

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что проект по модернизации ростовской трамвайной сети в нынешнем виде реализован не будет.

«В том виде, в котором проект существовал, на мой взгляд, точно нереализуем. Это будет коллапс во время его реализации. Мне тогда можно не избираться губернатором, а сразу подавать в отставку, — пояснил врио губернатора на встрече с главными редакторами ростовских СМИ. — Я просто два года не выдержу при перекрытом проспекте Стачки. Меня вынесут из правительства вперед ногами». Концепция модернизации трамвайной сети в Ростове вызвала много нареканий от жителей. Они опасаются, что с транспортом в городе станет только хуже. Трамвайные пути по ул. Малиновского, пр. Стачки и пр. Нагибина отберут часть дороги у автомобилей и город станет в одну большую пробку.

Глава Ростовской области считает, что проект реконструкции трамвайной сети Ростова нужно пересмотреть с учётом положительного опыта реализации таких проектов в Таганроге и в Москве.

«И, конечно, мы должны все это обсудить публично», — заявил Юрий Слюсарь.

Напомним, что проект «Ростовский трамвай» должен был реализована к 2028 году. Предполагалось, что трамвайные линии свяжут с центром микрорайоны Левенцовка, Суворовский, Темерник и район бывшего аэропорта.