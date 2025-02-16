Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Душанбе создадут «Сад дружбы» Узбекистана и Таджикистана

Проект является не только символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства.

Источник: Министерство сельского хозяйства

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Душанбе создадут «Сад дружбы» Узбекистана и Таджикистана, сообщает Минсельхоз РУз.

Директор Агентства по развитию агропромышленности посетил Таджикистан и провел переговоры с первым замминистра сельского хозяйства РТ.

Стороны договорились, что таджикская сторона выделит участок, а узбекская отправит саженцы, адаптированные к местному климату, а также окажет агротехнические услуги для обеспечения их устойчивого роста.

«В ходе встречи обсуждался проект сада и были определены меры по его реализации. Официальные лица осмотрели территорию, отведенную под “Сад Дружбы” в Душанбе, и обсудили этапы реализации проекта. По итогам встречи были выработаны необходимые рекомендации, и в тот же день началась практическая работа по проекту», — говорится в сообщении.

Этот проект не только является символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.