ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Душанбе создадут «Сад дружбы» Узбекистана и Таджикистана, сообщает Минсельхоз РУз.
Директор Агентства по развитию агропромышленности посетил Таджикистан и провел переговоры с первым замминистра сельского хозяйства РТ.
Стороны договорились, что таджикская сторона выделит участок, а узбекская отправит саженцы, адаптированные к местному климату, а также окажет агротехнические услуги для обеспечения их устойчивого роста.
«В ходе встречи обсуждался проект сада и были определены меры по его реализации. Официальные лица осмотрели территорию, отведенную под “Сад Дружбы” в Душанбе, и обсудили этапы реализации проекта. По итогам встречи были выработаны необходимые рекомендации, и в тот же день началась практическая работа по проекту», — говорится в сообщении.
Этот проект не только является символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.