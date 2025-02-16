В Душанбе создадут «Сад дружбы» Узбекистана и Таджикистана

«В ходе встречи обсуждался проект сада и были определены меры по его реализации. Официальные лица осмотрели территорию, отведенную под “Сад Дружбы” в Душанбе, и обсудили этапы реализации проекта. По итогам встречи были выработаны необходимые рекомендации, и в тот же день началась практическая работа по проекту», — говорится в сообщении.