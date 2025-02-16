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«Собираемся разрушить». Келлог раскрыл дерзкий план против России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции.

Источник: AP 2024

«Сейчас мы собираемся попробовать разрушить его альянс, которого раньше не было», — утверждает он.

Спецпосланник также заявил, что давления на Россию в военном плане недостаточно, поэтому необходимо его увеличить и в других аспектах.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.