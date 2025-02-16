Россия готова проводить больше соревнований с Беларусью

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Более 4,5 тысячи российских спортсменов планируют приехать на соревнования по 30 видам спорта в Беларусь в этом году, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на совместном заседании коллегий спортивных ведомств Беларуси и РФ в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Глава Минспорта РФ напомнил, что сейчас в Беларуси проходят соревнования Кубках сильнейших спортсменов по биатлону. В нем принимают участие 120 спортсменов. Обратил министр внимание и на то, что в прошлом году атлеты двух стран встречались в России 287 раз. Вместе страны провели соревнования по 26 летним видам спорта и по семи зимним видам.
«Наши спортсмены вышли на старт 143 раза», — сказал Дегтярев.
Руководитель Минспорта России подчеркнул, что единый календарный план соревнований — это «гибкий» документ.
«Мы готовы его корректировать в сторону увеличения», — добавил Дегтярев.
В Минске 16 февраля прошло совместное заседание коллегий министерств спорта Беларуси и России. Основная тема — «Кубок сильнейших спортсменов» (по летним видам спорта). На заседание были приглашены посол РФ в Беларуси Борис Грызлов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.