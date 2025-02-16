Россия готова проводить больше соревнований с Беларусью

Глава Минспорта РФ напомнил, что сейчас в Беларуси проходят соревнования Кубках сильнейших спортсменов по биатлону. В нем принимают участие 120 спортсменов. Обратил министр внимание и на то, что в прошлом году атлеты двух стран встречались в России 287 раз. Вместе страны провели соревнования по 26 летним видам спорта и по семи зимним видам.