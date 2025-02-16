В Израиль доставили авиабомбы из США после отмены запрета Байдена

Ранее президент США Дональд Трамп снял введенный его предшественником Джо Байденом запрет на поставку Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 кг). «Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил республиканец 26 января.