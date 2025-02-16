Песков рассказал, кто был рядом с Путиным на переговорах с Трампом

Президент Владимир Путин, как правило, ведет телефонные переговоры с лидерами других стран один, но иногда может пригласить своих помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто был с Владимиром Путиным рядом во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.