Песков рассказал, кто был рядом с Путиным на переговорах с Трампом

«Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — сообщил пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что тон телефонного разговора двух президентов был «конструктивным, рабочим и доброжелательным» с обеих сторон. Отвечая на вопрос о том, слышал ли Дмитрий Песков разговор или читал стенограмму, пресс-секретарь ответил, что обычно «те, кому положено», слушают запись телефонной беседы.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Дмитрий Песков говорил, что главы государств договорились организовать личную встречу. Позднее он уточнил, что в качестве одной из стран, где могут встретиться Путин и Трамп, рассматривается Саудовская Аравия.