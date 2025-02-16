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Песков рассказал, кто был рядом с Путиным на переговорах с Трампом

Президент Владимир Путин, как правило, ведет телефонные переговоры с лидерами других стран один, но иногда может пригласить своих помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто был с Владимиром Путиным рядом во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — сообщил пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что тон телефонного разговора двух президентов был «конструктивным, рабочим и доброжелательным» с обеих сторон. Отвечая на вопрос о том, слышал ли Дмитрий Песков разговор или читал стенограмму, пресс-секретарь ответил, что обычно «те, кому положено», слушают запись телефонной беседы.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Дмитрий Песков говорил, что главы государств договорились организовать личную встречу. Позднее он уточнил, что в качестве одной из стран, где могут встретиться Путин и Трамп, рассматривается Саудовская Аравия.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд