Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

Россия считает западные санкции незаконными и требует их отменить. Путин летом 2024-го выдвигал в качестве условий для прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных ограничений. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а операцию ВСУ в Курской области — «сильной картой» на будущих переговорах. По его словам, урегулирование конфликта должно предусматривать гарантии безопасности для Украины — частичное вступление в НАТО или возвращение ядерного оружия. Он также выражал уверенность в возможности возвращения утраченных территорий дипломатическим путем после завершения боевых действий.