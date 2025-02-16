Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

Западные санкции не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ВГТРК, которое опубликовал в телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.
Он привел в пример поправку Джексона — Вэника, которая ограничивала торговлю США с нарушающими права человека и препятствующими эмиграции странами. «Джексон — Вэник сразу был заменен целым пакетом санкций, которые по своей композиции обеспечивали тот же эффект попыток сдерживания нашей страны. Поэтому санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело, может быть быстрым, может быть долгим, но при желании все возможно», — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков назвал разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «сигналом о начале диалога о мире, а не о войне».
12 февраля Трамп позвонил российскому коллеге Путину, чтобы узнать о планах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, была достигнута договоренность о «немедленном» начале переговоров. Сразу после этого президент США провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как уточняли в Кремле, Трамп и Путин не обсуждали отмену ограничений и территориальный вопрос. Ранее республиканец пригрозил Москве санкциями и пошлинами в случае ее отказа от мирной сделки.
Россия считает западные санкции незаконными и требует их отменить. Путин летом 2024-го выдвигал в качестве условий для прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных ограничений. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а операцию ВСУ в Курской области — «сильной картой» на будущих переговорах. По его словам, урегулирование конфликта должно предусматривать гарантии безопасности для Украины — частичное вступление в НАТО или возвращение ядерного оружия. Он также выражал уверенность в возможности возвращения утраченных территорий дипломатическим путем после завершения боевых действий.