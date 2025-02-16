Песков: Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент

«Хотя в любом случае встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне», — сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.