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Лидер социалистов: протесты в Молдове стартуют уже на будущей неделе

Глава Партии социалистов Молдовы анонсировал начало протестных акций в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Протестные акции в Молдове начнутся уже на следующей неделе, первый протест намечен в Кишиневе в первый день уик-энда, об этом заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью журналисту Габриелу Кэлину.

По словам политика, протест пройдет перед зданием президентской администрации.

Мы организуем акцию протеста без флагов. Мы приглашаем всех, кто может прийти, и вы можете взять слово, без проблем, все, кто хочет. Мы делаем так, чтобы эта первая акция 22-го в субботу была первой в череде акций, которые последуют.

Игорь Додон
лидер Партии социалистов

По его словам, выходной день был выбран не случайно, так как многие, кто хотел бы участвовать в акции, не смогли бы это сделать в рабочие дни. В акции будут участвовать и территориальные организации Партии социалистов, уточнил Додон.

О том, что Молдова «находится в предреволюционной ситуации» лидер социалистов, экс-президент страны Игорь Додон заявлял еще в конце прошлого года. Тогда он отметил, что в республике следует ожидать роста протестных настроений, особенно ситуация усугубится к весне, когда зимний рост цен и тарифов граждане ощутят на себе полностью.

Социальные протесты, обусловленные высокой инфляцией, существенным ростом тарифов и энергетическим кризисом начались в Молдове в декабре прошлого года. Тогда к зданию парламента с требованием повышения зарплат вышли профсоюзы, в том числе работников образования, а также синоптики. Два дня митинговали и фермеры, требуя от государства поддержки отрасли, находящейся в катастрофической ситуации.

В наступившем году протестные акции продолжились. Так, в конце текущей недели к зданию правительства в Кишиневе пришли железнодорожники, которым уже полгода задерживают зарплату. Аналогичные акции протеста прошли в пятницу на железнодорожных узлах в Окнице, Бельцах, Унгенах, Бендерах, Бессарабке и Джурджулештах. Железнодорожники заявили, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока правительство не начнет выполнять выдвинутые требования.

Недавно обнародованные данные «Социально-политического барометра» за февраль, которые собрал Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS), также показали, что жители Молдовы готовы выйти на протесты, чтобы оказать тем самым давление на власти страны. Такую позицию высказали 56% опрошенных.