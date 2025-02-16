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Дегтярев: Беларусь и Россия будут вместе возвращаться в мировой спорт

Руководитель спортивного ведомства России констатировал, что отношения Минска и Москвы с международными структурами налаживается.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сегодня основная цель — полноценное возвращение в мировой спорт, заявил журналистам министр спорта России Михаил Дегтярев, передает корреспондент Sputnik.

Дегтярев пояснил, что договорился с белорусской стороной координировать совместные усилия в работе с международными спортивными федерациями по линии олимпийских комитетов.

«Мы не будем хлопать дверьми, но вместе будем возвращаться постепенно. И мы видим уже такое потепление по разным видам спорта», — сказал министр.

Он добавил, что 15 февраля встретился с главой НОК Беларуси Виктором Лукашенко.

«Я его поздравил с избранием на новый срок, с признанием Международным олимпийским комитетом выборов. Теперь НОК Беларуси получил доступ ко всем олимпийским программам. Мы тоже самое делаем сейчас… с МОКом», — отметил Дегтярев.

Министр спорта России уверен, что на совместные соревнования двух союзных государств могут отбираться и спортсмены из третьих стран.