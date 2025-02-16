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Второй тур выборов президента Абхазии назначили на 1 марта

Повторное голосование на выборах президента Абхазии после первого тура, предварительно, состоится 1 марта, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики 16 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«Будет повторное голосование. Второй тур, по предварительным данным, будет проходить 1 марта», — сказал на брифинге председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Согласно предварительным данным ЦИК Абхазии, явка на выборах составила почти 69%. В голосовании приняли участие почти 99 тыс. избирателей.

Отмечается, что экс-вице-президент республики Бадра Гунба набрал 46,38% голосов избирателей по предварительным подсчетам итогов первого тура выборов, бывший министр экономики Адгур Ардзинба — 36,92%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц — 4,04%, экс-председатель Контрольной палаты республики Роберт Аршба — 7,53%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал — почти 1%.

Ранее в этот же день председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что на президентских выборах в Абхазии ни один кандидат не набрал более половины голосов, в связи с чем будет проведет второй тур.

Международный эксперт Сальваторе Читтадино назвал выборы в Абхазии прозрачными и демократичными.