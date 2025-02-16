Минспорта РФ предлагает Беларуси обучать пилотов дронов

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Российский университет спорта (ГЦОЛИФК) и Кубанский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма разработали программу для обучения пилотов FPV-дронов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на совместной коллегии с белорусскими коллегами, передает корреспондент Sputnik.
«В этом году первых абитуриентов, в том числе из Беларуси, ждем. Приглашаем всех студентов пройти обучение по этой программе. Она очень востребована», — сказал министр.
На совместной коллегии в Минске и после нее, общаясь с прессой, Дегтярев особо подчеркнул, что сотрудничество спортведомств двух стран есть и в научной сфере, и в образовании.
Он предложил белорусским коллегам запустить совместные образовательные программы в сетевой форме.
«Уверен, у наших профильных образовательных организаций такая потребность есть», — сказал Михаил Дегтярев.
FPV-дрон — беспилотный летательный аппарат, картинку с которого в реальном времени оператор видит через очки виртуальной реальности. FPV расшифровывается как First Person View — вид от первого лица. Дроны такого типа — камикадзе и могут развивать скорость до 150 километров в час.