Мезенцев подтвердил старт союзного роуминга с 1 марта

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Работа по введению союзного роуминга идет по графику, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
«Мы хорошо помним, что решение Высшего госсовета и Совета министров (Союзного государства — Sputnik) о совершенствовании пакета роуминга и передачи данных было определено рубежным 1 марта», — сказал госсекретарь.
Он напомнил, что в рамках «домашнего тарифа» у белорусов в РФ и россиян в Беларуси будут 150 минут исходящих звонков, 150 минут входящих и до пяти гигабайт для передачи данных.
«Это первый шаг, это новый опыт, он будет анализироваться», — подчеркнул Мезенцев.
Он отметил, что к следующему заседанию Высшего госсовета будет подготовлен доклад о том, что какая работа проведена по вопросам союзного роуминга.
«Будем держать на контроле», — заверил Мезенцев.
Союзный роуминг
В начале ноября 2024 года на заседании союзного Совмина в Минске премьеры Беларуси и России согласовали условия отмены роуминга между странами. Стороны договорились, что с 1 марта 2025 года тарифы на сотовую связь, а также интернет станут «домашними».
Речь идет о сниженных межоператорских тарифах — то есть при путешествиях из Беларуси в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.