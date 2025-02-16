Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

22 февраля 2022 года президент России Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.