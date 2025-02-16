Кабмин — о невключении главы Гагаузии в состав правительства: это правовая норма

Отказ от включения башкана в состав правительства — это не политическое решение, а правовая норма. Премьер-министр публично объяснил, что существуют доказательства фальсификации выборов в Гагаузии, и до тех пор, пока эта ситуация не будет прояснена, нельзя допустить проникновения в правительство людей с чуждыми интересами.