Кабмин — о невключении главы Гагаузии в состав правительства: это правовая норма

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Центральные власти Молдовы продолжают сотрудничать с властями Гагаузии, а отказ от включения башкана в состав правительства является правовой нормой, так в кабмине ответили на призыв Гагаузии соблюдать закон о статусе автономии.
Отказ от включения башкана в состав правительства — это не политическое решение, а правовая норма. Премьер-министр публично объяснил, что существуют доказательства фальсификации выборов в Гагаузии, и до тех пор, пока эта ситуация не будет прояснена, нельзя допустить проникновения в правительство людей с чуждыми интересами.
Напомним, выборы башкана Гагаузии, на которых победу одержала Евгения Гуцул, прошли в автономии в конце апреля 2023 года. С тех пор никакого окончательного решения об имевших или не имевших место нарушениях правовыми институтами принято не было.
«Центральные власти признают и уважают автономию региона, но это не означает, что они должны мириться с незаконными практиками или попытками дестабилизации. Заявления о том, что автономия не признается, абсолютно беспочвенны», — также сказал чиновник.
По его словам, правительство «продолжает сотрудничать с жителями автономии — в том числе с жителями Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт — так же, как и со всеми гражданами страны, инвестируя в инфраструктуру, зарплаты и пенсии». Водэ обвинил во лжи представителей местной администрации автономии.
«Несмотря на ложь, распространяемую местными чиновниками, именно центральные власти финансируют развитие Гагаузии через масштабные инвестиции в инфраструктуру, водоснабжение и канализацию, возобновляемую энергетику, бизнес и туризм, выделяя сотни миллионов леев из государственного бюджета, хотя регион не участвует в его формировании», — заявил чиновник.
Прокомментировали в правительстве и заявления башкана Гагаузии Евгении Гуцул о том, что ей предлагали мандат в правительстве Молдовы в обмен на разрыв связей с Россией.
Утверждения о якобы предложенном обмене между отказом от сотрудничества с РФ и включением башкана в состав правительства — ложны. Правительство требует соблюдения закона в управлении государственными делами. Внешняя политика страны также является прерогативой центральных властей.
Что касается вопроса возобновления прямого авиасообщения с Россией, центральные власти заявляют, что такое решение «находится в компетенции центральных властей и должно рассматриваться в контексте национальных интересов и безопасности страны».
В Гагаузии 15 февраля прошел Съезд депутатов и представительных органов власти всех уровней автономии, по итогам которого была утверждена резолюция.
Так, Кишинев призывали соблюдать закон о статусе Гагаузии, восстановить деятельность деконцентрированных служб в регионе, внести поправки в Кодекс о выборах и законодательство страны в целом таким образом, чтобы они соответствовали законодательству о Гагаузии.
Депутаты дополнили резолюцию необходимостью восстановления прямого авиасообщения с Россией, усилением изучения гагаузского и государственного языков, проведением ревизии исполнения властями закона об особом правовом статусе Гагаузии. Также они указали на необходимость обращения в Венецианскую комиссию с призывом признать незаконными выборы президента в Молдове.
Кроме того, по предложению председателя НСГ Константинова в автономии могут провести провести референдум о будущем Гагаузии, если полномочия региона не будут возвращены в соответствии с законом о статусе Гагаузии от 1994 года.