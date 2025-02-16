Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Уфы назвала вакансии с самыми высокими зарплатами

Мэрия Уфы назвала вакансии с самыми высокими зарплатами.

Источник: Башинформ

Мэрия Уфы опубликовала Топ-вакансий по уровню зарплат. Так, в башкирской столице ищут супервайзера с зарплатой 107 до 114 тысяч рублей. Частная компания ищет электрогазосварщика, обещая от 92 до 120 тысяч рублей. Также в башкирской столице главный бухгалтер может рассчитывать на 90 тысяч в месяц. Ведущему инженеру-программисту готовы платить до 93 тысяч, категорийному менеджеру — 80−160 тысяч рублей. Труд наладчика станков и манипуляторов с ПО готовы оценить в 40−130 тысяч рублей.

Всего, по данным республиканского центра занятости населения, в Уфе сейчас вакантно 14 400 рабочих мест.