Мэрия Уфы назвала вакансии с самыми высокими зарплатами.

Мэрия Уфы опубликовала Топ-вакансий по уровню зарплат. Так, в башкирской столице ищут супервайзера с зарплатой 107 до 114 тысяч рублей. Частная компания ищет электрогазосварщика, обещая от 92 до 120 тысяч рублей. Также в башкирской столице главный бухгалтер может рассчитывать на 90 тысяч в месяц. Ведущему инженеру-программисту готовы платить до 93 тысяч, категорийному менеджеру — 80−160 тысяч рублей. Труд наладчика станков и манипуляторов с ПО готовы оценить в 40−130 тысяч рублей.