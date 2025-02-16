Туск раздраженно отреагировал на итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции.