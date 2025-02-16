Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном

«Состоялся обмен мнениями о состоянии многопланового сотрудничества Узбекистана и Беларуси, его достижениях и перспективах. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере широкого распространения актуальной и объективной информации среди широкой общественности об этих процессах. Стороны признали необходимость укрепления взаимодействия между средствами массовой информации двух стран», — говорится в сообщении.