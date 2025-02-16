Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Ведущие белорусские СМИ заинтересованы в налаживании информационного сотрудничества с Узбекистаном, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия обсудили в посольстве РУз в Минске в ходе встречи с представителями круглосуточного телеканала «Беларусь24», белорусского государственного телеканала СТВ (Столичное телевидение), Белорусского телеграфного агентства «БелТА» и информационно-аналитического агентства «ПраймПресс».
«Состоялся обмен мнениями о состоянии многопланового сотрудничества Узбекистана и Беларуси, его достижениях и перспективах. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере широкого распространения актуальной и объективной информации среди широкой общественности об этих процессах. Стороны признали необходимость укрепления взаимодействия между средствами массовой информации двух стран», — говорится в сообщении.
Представители телеканала «Беларусь24» предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами Узбекистана, в том числе с Агентством информации и массовых коммуникаций, министерством информации и телерадиовещания, министерством цифровых технологий и другими.
В свою очередь, представители телеканала «СТВ», Белорусского телеграфного агентства «БелТА» и информационно-аналитического агентства «ПраймПресс» выразили заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с информагентствами Узбекистана «Дунё» и «УзА», а также Международным центром исследований и инициатив.