Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии

Журналист поинтересовался, каким образом НАТО может до сих пор существовать, если крупнейшая страна блока (США) фактически совершила «акт промышленного терроризма» против второй страны альянса — Германии.
«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — сказал Орбан.
После такого ответа венгерского лидера Карлсон не смог сдержать смех, ему даже пришлось прикрыть лицо ладонью. Вместе с журналистом смехом залился и весь зал.
Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северный поток», со смехом ответил: «Вы, конечно». Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя эти взрывы, надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал возмутительным отсутствие на Западе в течение двух лет серьезного расследования диверсии на «Северных потоках», прошедшее так называемое расследование больше похоже на шутку. По его словам, эту диверсию следует считать государственным терроризмом, если к ней причастна страна или страны.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.