Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии

Ранее президент России Владимир Путин на вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северный поток», со смехом ответил: «Вы, конечно». Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Российский лидер подчеркнул, что, расследуя эти взрывы, надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.