Казахстан и Франция укрепляют сотрудничество в сфере миграции

Особое внимание было уделено вопросам упрощения визового режима для граждан Казахстана. Казахская сторона выразила благодарность за поддержку Франции в начале переговоров по облегчению визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, что создаст условия для развития деловых, образовательных и культурных связей.