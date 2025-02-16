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Казахстан и Франция укрепляют сотрудничество в сфере миграции

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провёл встречу со Специальным представителем Министра внутренних дел Франции Патриком Стефанини, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в консульско-правовой и миграционной сферах.

А. Бакаев подчеркнул стратегический характер сотрудничества между Казахстаном и Францией и отметил усилия французской стороны в управлении миграционными процессами.

Представитель МВД Франции предложил меры по усилению сотрудничества в области легальной миграции, включая поддержку молодых учёных, специалистов и студентов. Стороны определили перспективные направления взаимодействия в данной сфере.

Особое внимание было уделено вопросам упрощения визового режима для граждан Казахстана. Казахская сторона выразила благодарность за поддержку Франции в начале переговоров по облегчению визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, что создаст условия для развития деловых, образовательных и культурных связей.

В целях дальнейшего развития сотрудничества казахская сторона предложила упростить служебные поездки между двумя странами, что откроет новые возможности в сферах инвестиций, инноваций, культуры, спорта, науки и образования.

По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к развитию стратегического партнёрства и совместной работе над созданием благоприятных условий для мобильности граждан, реализации образовательных программ и расширения сотрудничества в миграционной сфере.