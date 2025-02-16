Казахстан и Франция укрепляют сотрудничество в сфере миграции

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в консульско-правовой и миграционной сферах.
А. Бакаев подчеркнул стратегический характер сотрудничества между Казахстаном и Францией и отметил усилия французской стороны в управлении миграционными процессами.
Представитель МВД Франции предложил меры по усилению сотрудничества в области легальной миграции, включая поддержку молодых учёных, специалистов и студентов. Стороны определили перспективные направления взаимодействия в данной сфере.
Особое внимание было уделено вопросам упрощения визового режима для граждан Казахстана. Казахская сторона выразила благодарность за поддержку Франции в начале переговоров по облегчению визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, что создаст условия для развития деловых, образовательных и культурных связей.
В целях дальнейшего развития сотрудничества казахская сторона предложила упростить служебные поездки между двумя странами, что откроет новые возможности в сферах инвестиций, инноваций, культуры, спорта, науки и образования.
По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к развитию стратегического партнёрства и совместной работе над созданием благоприятных условий для мобильности граждан, реализации образовательных программ и расширения сотрудничества в миграционной сфере.