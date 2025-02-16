Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Ленинского района

Жителей района волнует вопрос сноса ветхих домов. Иван Носков рассказал, что в этом году снесут 30 расселенных домов, но подчеркнул, что это не коснется объектов культурного наследия. Также прозвучала тема открытия ФОКа на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Глава города объяснил, что на этом объекте сейчас ведут пуско-наладочные работы и монтируют оборудование. Только после этого станут ясны сроки открытия спортивного комплекса.