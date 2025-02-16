Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Ленинского района

Глава Самары Иван Носков продолжает встречаться с населением города. 15 февраля прошла встреча с жителями Ленинского района, где Иван Носков вместе с главой района Еленой Бондаренко ответил на вопросы, которые волнуют людей.
— Ленинский район — один из сложных районов в плане изношенности коммуникаций и количества ветхого жилья, — сказал мэр Самары.
На встрече обсуждали насущные вопросы и находили конкретные решения. По вопросу о благоустройстве сквера «Прищепка» Иван Носков подчеркнул, что эта территория должна получить статус общественной, чтобы участвовать в программах по благоустройству. А гаражи на склоне за Дворцом спорта имени Высоцкого будут сносить, так как большинство из них — незаконные.
Жителей района волнует вопрос сноса ветхих домов. Иван Носков рассказал, что в этом году снесут 30 расселенных домов, но подчеркнул, что это не коснется объектов культурного наследия. Также прозвучала тема открытия ФОКа на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Глава города объяснил, что на этом объекте сейчас ведут пуско-наладочные работы и монтируют оборудование. Только после этого станут ясны сроки открытия спортивного комплекса.
На встрече с главой города обсудили другие вопросы, которые руководство города взяло на контроль. Иван Носков пообещал, что такие мероприятия будут продолжаться.