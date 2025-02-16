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Париж проведет саммит ЕС по безопасности 17 февраля

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж 17 февраля проведет саммит ЕС по вопросам безопасности.

Источник: Alexander Kagan/CC0

«Завтра президент республики Эмманюэль Макрон соберет в Париже глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов европейской безопасности. Речь идет о рабочей встрече», — отметил он в эфире радиостанции France Inter.

Барро добавил, что «в этой встрече нет ничего драматического, подобные контакты происходят регулярно».

Он отказался назвать участников саммита, сказав, что «мероприятие еще готовится».

14 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упомянул о приглашении Макроном европейских лидеров в Париж на встречу по Украине и европейской безопасности. Он не уточнил, кто примет в ней участие. О вероятности такой встречи также писало агентство AFP.

ЕС