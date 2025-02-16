Париж проведет саммит ЕС по безопасности 17 февраля

14 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упомянул о приглашении Макроном европейских лидеров в Париж на встречу по Украине и европейской безопасности. Он не уточнил, кто примет в ней участие. О вероятности такой встречи также писало агентство AFP.