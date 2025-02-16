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Белорусская военная делегация прибыла в Абу-Даби для участия в выставке IDEX

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Павлом Муравейко прибыла в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в международной оборонной выставке IDEX 2025, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Выставка пройдет с 17 по 21 февраля. IDEX — авторитетное международное событие. Страны-участницы представят на ней новейшие образцы вооружения и военной техники, передовые технологии.