Президент Чехии Павел: «план Маршалла» для Украины — отличная идея

«Мы также уже обсудили восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное — что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен “план Маршалла” для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», — отмечал глава немецкого правительства.