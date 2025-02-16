Президент Чехии Павел: «план Маршалла» для Украины — отличная идея

Для восстановления Украины после завершения боевых действий подошел бы свой «план Маршалла», заявил президент Чехии Петр Павел. Он также призвал подготовить страну к вступлению в Евросоюз и не исключать вхождение в состав НАТО. Европейские политики уже предлагали подобные идеи, но это было до прихода Дональда Трампа к власти в США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Павел заявил о необходимости восстановления Украины после окончания боевых действий.
«Мы уже оказываем Украине военную поддержку Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении “План Маршалла” для Украины был бы отличной идеей», — заявил президент Чехии.
Он отметил, что Украина должна рассчитывать на справедливое мирное соглашение, а надежные гарантии безопасности можно обеспечить благодаря в том числе вступлению в НАТО. Президент Чехии подчеркнул, что западным союзникам следует работать над тем, чтобы украинская сторона начала переговоры с Россией «в сильной позиции».
«Мы должны выразить нашу решимость в том, что, если Украина хочет стать частью ЕС, а в конечном итоге и НАТО, они имеют право это сделать», — добавил Петр Павел.
По его мнению, реализация предложенных мер ~позволит стране превзойти Россию по уровню жизни.~
Депутат Госдумы Алексей Чепа поддержал предложение президента Чехии о «плане Маршалла» для Украины.
«Мы помним, какими были результаты в Германии после Второй мировой войны. Замечательно, пусть делают, посмотрим, откуда они возьмут деньги. Соединенные Штаты, я думаю, поддержат, это направление», — отметил Чепа.
Он добавил, что план по «мирному строительству» заслуживает похвалы, однако реализовать его будет сложно.
Кто уже предлагал аналог «плана Маршалла».
В июне 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала продумать план восстановления Украины.
«Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — заявляла она.
Основным инвестором, по словам фон дер Ляйен, должен выступить Евросоюз. На что потратить деньги — решат сами украинцы, отмечала глава ЕК.
Чуть позже о том же самом на саммите G7 заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы также уже обсудили восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное — что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен “план Маршалла” для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», — отмечал глава немецкого правительства.
Пару месяцев спустя он уточнил, что на восстановление Украины придется потратить «миллиарды». Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в октябре 2022-го раскритиковал планы Шольца. С критикой на него обрушились также читатели газеты Die Welt. Они отметили, что финансовая помощь нужна самой Германии.
Весной 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о работе над аналогом «плана Маршалла». Стартом для восстановления украинской экономики, по его словам, должны стать инвестиции из США. Молдавский лидер Майя Санду также заявляла о необходимости разработки такого плана для Украины и Молдавии.
Критика.
В конце 2022 года предлагаемый европейский аналог «плана Маршалла» для Украины раскритиковал ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. Он объяснил, что предложение не поможет стране, потому что ~подразумевает лишь накачку Украины деньгами.~
«Если основываться исключительно на деньгах, то новый “план Маршалла” для Украины просто не сработает. Еврокомиссия возглавляет этот подход “деньги лечат все”, суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции», — отметил Уотли.
В 2024 году глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо рассказывала, что ~финансовая помощь ЕС Украине превосходит сумму, выделенную США в рамках «плана Маршалла».~
Запад лишь обещает восстановить Украину, но по факту преследует совершенно другую цель, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Никаким украинским политикам не стоит рассчитывать на то, что повторится “план Маршалла” в отношении Украины. Очевидно, что Запад, конечно, будет стремиться украсть российские деньги, те самые 300 млрд, которые есть на Западе», — объяснил он.