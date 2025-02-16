Молдова намерена расширить сотрудничество с Интерполом

На встрече с государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом молдавская делегация обсудила внедрение современных решений по борьбе с дезинформацией и укрепления кибербезопасности. В этом контексте была подтверждена необходимость создания на уровне МВД оперативного центра по оперативному реагированию на киберинциденты и защите объектов критической инфраструктуры.