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Путин наградил медалями Пушкина трух казахстанцев

Путин наградил трех казахстанцев за вклад в развитие сотрудничества с Россией.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном, сообщает в воскресенье посольство РФ в Астане.

«Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации — медали Пушкина. Указом президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года “О награждении государственными наградами Российской Федерации”. За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Госнаграды присуждены директору музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольге Григорьевой, главе культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадию Мухину и директору Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталье Романовой.

Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.

Путин Владимир