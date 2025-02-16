Путин наградил медалями Пушкина трух казахстанцев

Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.