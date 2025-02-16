Путин наградил медалями Пушкина трух казахстанцев

АЛМА-АТА, 16 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалями Пушкина трех казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном, сообщает в воскресенье посольство РФ в Астане.
«Казахстанцы удостоены государственной награды Российской Федерации — медали Пушкина. Указом президента Российской Федерации № 76 от 10 февраля 2025 года “О награждении государственными наградами Российской Федерации”. За вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.
Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.