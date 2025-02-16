Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, и допускал возвращение территорий военно-дипломатическим путем, причем не в ближайшей перспективе. Россия требует вывода украинских войск из новых регионов и признания всех шести субъектов российскими на международном уровне. Также Москва говорит о необходимости снятия санкций.