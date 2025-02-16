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Казахстан и Болгария расширяют связи в сфере науки

В целях укрепления сотрудничества в научно-академической сфере и обсуждения перспектив углубления взаимодействия между Национальной академией наук при Президенте Республики Казахстан (НАН) и Болгарской академией наук (БАН) Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев встретился с главой БАН Евелиной Славчевой, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе состоявшейся содержательной беседы казахский дипломат проинформировал болгарского академика о текущей деятельности НАН в контексте поставленных Главой нашего государства Касым-Жомартом Токаевым задач по развитию научной сферы в стране, и пользуясь случаем, подробно рассказал о глобальной информационной кампании «Kazakhstan: Born Bold», а также о роли и значении предстоящего Международного форума Астана (AIF 2025) и передал приглашение посетить данный форум.

В свою очередь, Е. Славчева выразила заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении двустороннего сотрудничества по линии научных ведомств, и особо подчеркнула заинтересованность в развитии партнёрства в сферах зелёной энергетики, водородных технологий и искусственного интеллекта, а также готовность к практической реализации достигнутых договорённостей.

В завершение встречи собеседники условились поддерживать рабочие контакты по всем вопросам.

Болгарская академия наук является ведущим научно-экспертным центром Болгарии, реализующим политику в области развития науки и инноваций. БАН состоит из 42 автономных научных подразделений, в которых работают около 300 ученых.

наука