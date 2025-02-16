Казахстан и Болгария расширяют связи в сфере науки

В свою очередь, Е. Славчева выразила заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении двустороннего сотрудничества по линии научных ведомств, и особо подчеркнула заинтересованность в развитии партнёрства в сферах зелёной энергетики, водородных технологий и искусственного интеллекта, а также готовность к практической реализации достигнутых договорённостей.