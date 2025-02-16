Захарова после лжи Каллас поинтересовалась, какое место хочет ЕС на переговорах

«Деградацию еэсовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что [бывшего главу европейской дипломатии Жозепа] Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости. Может ли на такой должности человек не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп? Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас», — указала Захарова.