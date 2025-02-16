Захарова после лжи Каллас поинтересовалась, какое место хочет ЕС на переговорах

Ранее Каллас на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не умирают в результате конфликта на Украине.
«Последние несколько дней все еэсовские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Деградацию еэсовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что [бывшего главу европейской дипломатии Жозепа] Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости. Может ли на такой должности человек не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп? Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас», — указала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что на каждом брифинге приводит факты и документальные свидетельства преступлений киевского режима против российских мирных граждан. «От постоянных артобстрелов гражданской инфраструктуры, в том числе действующих больниц в Донбассе, Курской области и других регионах, целенаправленных атак дронов на машины скорой помощи, автомобили с семьями и детьми до системного террора ВСУ против мирного населения российских регионов», — добавила она.