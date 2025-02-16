Песков прокомментировал обиду Москвы на обман Запада во время минских переговоров

— Это (обман со стороны Запада и невыполнение обещаний. — Ред.) просто должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, — сказал пресс-секретарь президента России. — Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, для того чтобы в будущем улучшить свои позиции.