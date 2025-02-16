Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обиду Москвы на обман Запада во время минских переговоров в 2015 году. Об этом представитель Кремля заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков, комментируя ложные обещаниях по выполнению минских соглашений и расширению НАТО на Восток, заявил:
— Россия не забывает это все. И мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиции.
Речь идет по позиции России на будущих переговорах по решению украинского конфликта.
— Это (обман со стороны Запада и невыполнение обещаний. — Ред.) просто должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, — сказал пресс-секретарь президента России. — Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, для того чтобы в будущем улучшить свои позиции.
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