Кориненко: представители молдавской власти не приедут в Москву 9 мая

Ранее МИД Молдовы сообщил, что в одностороннем порядке денонсирует молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины внешнеполитическое ведомство привело инцидент с обнаружением на территории Молдовы якобы российских дронов, в связи с чем в МИД был вызван глава диппредставительства РФ в Кишиневе Олег Озеров.