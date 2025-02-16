Ричмонд
+8°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кориненко: представители молдавской власти не приедут в Москву 9 мая

Политолог считает, что в День Победы на военный парад на Красной площади приедут посмотреть многие мировые лидеры, однако нынешнее руководство Молдовы откажется от поездки.

Источник: РИА "Новости"

Приехать на празднование 80-й годовщины Победы смогут официальные лица из Китая, Венгрия, Словаки, Сербии, СНГ, стран Глобального Юга, но представителей официального Кишинева в Москве точно не будет. После закрытия РЦНК, санкций и обвинений в ведении гибридной войны никто не пойдет на этот шаг, такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кориненко.

«Нынешнее руководство Молдовы чувствует себя проигравшей стороной. Что им делать на параде победителей?» — спрашивает политолог.

Кориненко напомнил, что даже предыдущее проевропейское руководство Молдовы старалось как-то поддерживать контакты, несмотря на натянутые отношения. По его словам, дипломатические коллизии не мешали молдавским солдатам маршировать по Красной площади вместе с представителями других народов-победителей.

Ранее МИД Молдовы сообщил, что в одностороннем порядке денонсирует молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины внешнеполитическое ведомство привело инцидент с обнаружением на территории Молдовы якобы российских дронов, в связи с чем в МИД был вызван глава диппредставительства РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Представительство Россотрудничества существует в Республике Молдова с сентября 2002 года. В феврале 2009 состоялось торжественное открытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Как указано на официальной странице организации, основное направление ее деятельности — это «взаимодействие с соотечественниками, укрепление позиций русского языка, популяризация русской культуры в Молдавии, работа с неправительственными организациями и молодежными движениями страны».