Кориненко: представители молдавской власти не приедут в Москву 9 мая

Приехать на празднование 80-й годовщины Победы смогут официальные лица из Китая, Венгрия, Словаки, Сербии, СНГ, стран Глобального Юга, но представителей официального Кишинева в Москве точно не будет. После закрытия РЦНК, санкций и обвинений в ведении гибридной войны никто не пойдет на этот шаг, такое мнение в интервью Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кориненко.
«Нынешнее руководство Молдовы чувствует себя проигравшей стороной. Что им делать на параде победителей?» — спрашивает политолог.
Кориненко напомнил, что даже предыдущее проевропейское руководство Молдовы старалось как-то поддерживать контакты, несмотря на натянутые отношения. По его словам, дипломатические коллизии не мешали молдавским солдатам маршировать по Красной площади вместе с представителями других народов-победителей.
Ранее МИД Молдовы сообщил, что в одностороннем порядке денонсирует молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины внешнеполитическое ведомство привело инцидент с обнаружением на территории Молдовы якобы российских дронов, в связи с чем в МИД был вызван глава диппредставительства РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Представительство Россотрудничества существует в Республике Молдова с сентября 2002 года. В феврале 2009 состоялось торжественное открытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
Как указано на официальной странице организации, основное направление ее деятельности — это «взаимодействие с соотечественниками, укрепление позиций русского языка, популяризация русской культуры в Молдавии, работа с неправительственными организациями и молодежными движениями страны».